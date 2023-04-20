Бастрыкин заинтересовался делом об умершей при госпитализации в Уфе 4-летней девочке

Девочка умерла при госпитализации в феврале текущего года

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом по факту смерти 4-летней девочки из Уфы. Она заразилась менингитом и скончалась при госпитализации практически на руках у матери. Руководитель правоохранительного ведомства запросил доклад о расследовании у главы башкирского управления Владимира Архангельского. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба СК РФ.

Напомним, трагическая история произошла еще в феврале текущего года. У девочки Саши дома резко ухудшилось самочувствие, и мать вызвала для нее скорую помощь. Медики диагностировали ребенку менингококковую инфекцию и повезли в больницу. Малышку забрали в реанимацию, и через 15 минут врач сообщил ее матери о том, что она умерла. Теперь женщина надеется найти виновных в смерти своей дочери. Минздрав Башкирии тем временем утверждает, что фатальный исход в данном случае был не предотвратим. Тем не менее Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.