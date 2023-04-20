Парламент Башкирии намерен изменить границы городов Салавата и Ишимбая

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который изменит границы городов Салавата и Ишимбая. Инициативу одобрил профильный комитет

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который изменит границы городов Салавата и Ишимбая. Инициативу одобрил профильный комитет. Ее рассмотрят на заседании 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Границы административных территорий приводятся в соответствие с фактическими, исторически сложившимися границами, – пояснил спикер Константин Толкачев. – Несовпадения выявились в ходе проведения кадастровых работ. Например, одно из садовых товариществ расположено в пределах Салавата, а по документам частично находится в Ишимбае. Есть расхождения и в определении границ Скворчихинского, Байгузинского сельсовета. Все нестыковки будут устранены.

В результате корректировки границ город Ишимбай прирастет территорией площадью в 262 гектара: 22 гектара будут переданы Салавату и Байгузинскому сельсовету, а 284 гектара – приняты от Скворчихинского сельсовета.

Напомним, в апреле парламент Башкирии уже корректировал границы муниципалитетов республики: 6,7 тыс. квадратных метров Благовещенского района перешли Нуримановскому.