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НовостиОбщество20 апреля 2023 4:46

В Уфе сотрудники полиции нашли родителей потерявшейся на улице девочки

На них составили административный протокол
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: соцсети

фото: соцсети

19 апреля в соцсетях Уфы появилось сообщение о девочке, которая стояла у одного из домов по улице Первомайской. Очевидцы рассказали, что она потерялась и не могла найти свой дом. Маленькую горожанку отвели в ближайший отдел полиции. Она находилась там, пока не объявились ее родственники.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе МВД Башкирии, родителей ребенка удалось найти. Сейчас он находится с ними. Тем не менее просто так сотрудники правоохранительного ведомства взрослых не отпустили – на них составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитания и содержанию ребенка.