За январь-март 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии умер 51 человек

С января по март 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии умер 51 человек – на 13 больше, чем за тот же прошлогодний период

С января по март 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии умер 51 человек – на 13 больше, чем за тот же прошлогодний период. Данные 19 апреля озвучил региональный Роспотребнадзор.

– Показатель смертности составил 1,3 на 100 тыс. населения (январь-март 2022 г. – 0,9), – передали в ведомстве.

Наибольшее число летальных исходов от интоксикации спиртным было зарегистрировано в Уфе (10 случаев), Белорецке (пять), а также в Туймазинском и Уфимском районах (по три).

Общий показатель отравлений алкоголем по Башкирии с начала года составил 8,5 на 100 тыс. человек (в 2021 было 7). Всего за три месяца спиртным до необходимости медицинского вмешательства злоупотребили 348 жителей. Чаще всего это происходило в Стерлитамаке (107 случаев), Уфе (79), Белорецке (34), Октябрьском (14), Нефтекамске (13) и в Стерлитамакском районе (18).