Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 4:30

За январь-март 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии умер 51 человек

Наибольшее число случаев интоксикации спиртным зафиксировано в городе Стерлитамаке
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С января по март 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии умер 51 человек – на 13 больше, чем за тот же прошлогодний период

С января по март 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии умер 51 человек – на 13 больше, чем за тот же прошлогодний период

С января по март 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии умер 51 человек – на 13 больше, чем за тот же прошлогодний период. Данные 19 апреля озвучил региональный Роспотребнадзор.

– Показатель смертности составил 1,3 на 100 тыс. населения (январь-март 2022 г. – 0,9), – передали в ведомстве.

Наибольшее число летальных исходов от интоксикации спиртным было зарегистрировано в Уфе (10 случаев), Белорецке (пять), а также в Туймазинском и Уфимском районах (по три).

Общий показатель отравлений алкоголем по Башкирии с начала года составил 8,5 на 100 тыс. человек (в 2021 было 7). Всего за три месяца спиртным до необходимости медицинского вмешательства злоупотребили 348 жителей. Чаще всего это происходило в Стерлитамаке (107 случаев), Уфе (79), Белорецке (34), Октябрьском (14), Нефтекамске (13) и в Стерлитамакском районе (18).