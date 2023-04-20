На Уразу-байрам 21 апреля температура воздуха в Башкирии поднимется до +19°

В день мусульманского праздника Ураза-байрам в пятницу, 21 апреля, температура воздуха в Башкирии поднимется до +19° Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В день мусульманского праздника Ураза-байрам в пятницу, 21 апреля, температура воздуха в Башкирии поднимется до +19°. Такой предварительный прогноз дал местный Гидрометцентр.

По данным специалистов, местами по республике пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточного и южного направления ожидается умеренным.

Температура ночью упадет до +2, +7 (при прояснениях подморозит до -3°). Днем столбики термометров покажут +14, +19°.

Сегодня, 20 апреля, в регионе прогнозируется такой же характер погоды, разве что ветер будет дуть с востока. Солнце прогреет воздух до +13, +18°.