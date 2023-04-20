В Башкирии женщина взыскала с городского управления 107 тыс. рублей за колею на дороге

Жительница башкирского города Бирска взыскала с муниципального управления благоустройства более 107 тыс. рублей за колею на дороге, из-за которой она угодила в ДТП

Жительница башкирского города Бирска взыскала с муниципального управления благоустройства более 107 тыс. рублей за колею на дороге, из-за которой она угодила в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Бирского межрайонного суда.

В своем иске горожанка рассказал, что в январе текущего года на улице Коммунистической она за рулем автомобиля наехала на зимнюю колею, из-за чего ее занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с другой машиной.

– Автомобиль истца получил повреждения. Было установлено, что размер снежной колеи не отвечает требованиям ГОСТ, отсутствуют предупреждающие дорожные знаки. По факту ненадлежащего содержания дорог государственным инспектором составлен акт, – передали в суде.

Истица требовала взыскать с муниципального управления благоустройства и мэрии Бирска материальный ущерб в размере 179,7 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в 50 тыс. Суд удовлетворил заявление лишь частично, взыскав с управления благоустройства 107 тыс. рублей: 89,8 тыс. – за ремонт автомобиля и 17,2 тыс. – за юридические услуги.