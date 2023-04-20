В Башкирии в ходе пожара на 3 садовых участках погибли 2 человека

Фото: МЧС Башкирии

Вчера поздно вечером, 19 апреля, в Чишминском районе Башкирии при пожаре погибли два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось в садовом товариществе «Здоровье». На место были направлены силы и средства МЧС и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Прибывшие пожарные обнаружили полыхающие бревенчатые баню и два садовых дома на трех участках общей площадью более 110 квадратных метров, а также Volkswagen Polo.

Менее чем за два часа специалистам удалось локализовать горение и сбить пламя. К сожалению, в ходе проливки и разбора места пожара были обнаружены двое погибших, предположительно мужчины, 38 и 62 лет.

На место происшествия выехала оперативная группа главного управления МЧС республики и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Дознавателям ведомства предстоит установить все обстоятельства случившегося.