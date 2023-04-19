Бойцы СВО из Башкирии нейтрализовали 14 противников и поразили 9 зданий

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Четыре бойца из Башкирии отличились в ходе специальной военной операции. О них рассказали представители телеграм-канал «Башкирский батальон».

Военнослужащие минометного расчета Эльвир Мифтахов, Степан Фадеев, Василий Колпаков и Мударис Асянов служат в рядах добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Благодаря слаженным действиям им удалось нейтрализовать 14 противников, уничтожить три вражеские автомашины, две БМП и поразить девять зданий и сооружений.

Напомним, недавно «Башкирский батальон» поведал о командире взвода лейтенанте Алмазе Гумерове, который без потерь вывел боевую группу из окружения. За умелое руководство его наградили медалью Суворова.