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НовостиОбщество19 апреля 2023 18:47

Путин вручил награду бойцу СВО из Башкирии Александру Богаткину

Молодой человек был удостоен благодарности от главы государства
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/sterlitamak_adm

Фото: vk.com/sterlitamak_adm

Сегодня, 19 апреля, в башкирском городе Стерлитамак бойцу специальной военной операции Александру Богаткину передали благодарность от президента России Владимира Путина. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации города Рустем Газизов.

– Ушел на срочную службу в 2020 году. Так как понравилось воинское товарищество, заключил контракт. В дальнейшем после учений наш взвод оказался в зоне СВО. О своем выборе подписать контракт я ни разу не пожалел, – рассказал молодой человек.

Напомним, недавно Владимир Путин отметил благодарностью четырех жителей Башкирии. К награде представили работников нефтяной промышленности.