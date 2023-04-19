Путин вручил награду бойцу СВО из Башкирии Александру Богаткину

Фото: vk.com/sterlitamak_adm

Сегодня, 19 апреля, в башкирском городе Стерлитамак бойцу специальной военной операции Александру Богаткину передали благодарность от президента России Владимира Путина. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации города Рустем Газизов.

– Ушел на срочную службу в 2020 году. Так как понравилось воинское товарищество, заключил контракт. В дальнейшем после учений наш взвод оказался в зоне СВО. О своем выборе подписать контракт я ни разу не пожалел, – рассказал молодой человек.

Напомним, недавно Владимир Путин отметил благодарностью четырех жителей Башкирии. К награде представили работников нефтяной промышленности.