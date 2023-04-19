Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 17:46

В Кузнецовском затоне Уфы открылся детский сад за 232 млн рублей

Учреждение рассчитано на 260 мест
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Сегодня, 19 апреля, в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон открылся детский сад №150. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В церемонии открытия принял участие мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. По его словам, до конца этого месяца в учреждении будут в полном объеме запущены все 12 групп (260 мест). Также в ближайшее время планируется благоустройство прилегающей территории: на территории появится новый сквер.

Стоимость объекта составила 232 миллиона рублей. Деньги на строительство были выделены из республиканской казны.