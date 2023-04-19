В Кузнецовском затоне Уфы открылся детский сад за 232 млн рублей

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Сегодня, 19 апреля, в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон открылся детский сад №150. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В церемонии открытия принял участие мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. По его словам, до конца этого месяца в учреждении будут в полном объеме запущены все 12 групп (260 мест). Также в ближайшее время планируется благоустройство прилегающей территории: на территории появится новый сквер.

Стоимость объекта составила 232 миллиона рублей. Деньги на строительство были выделены из республиканской казны.