В Уфе из-за реконструкции улицы Октябрьской Революции изменятся маршруты автобусов №6 и №13

Фото: Минтранс Башкирии

В Уфе из-за реконструкции улицы Октябрьской Революции изменятся маршруты автобусов №6 («ОК «Сипайловский» – ТСК «Пушкинский») и №13 («Кузнецовский затон – БГАУ»). Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Это связано с перекрытием некоторых участков улицы для обеспечения технологических процессов и безопасности граждан. До 30 декабря текущего года часть улицы станет односторонней. Движение будет осуществляться по одной полосе от улицы Воровского в направлении Цюрупы.

Помимо этого, с полуночи 20 апреля до полуночи 7 мая этого года будет закрыт Т-образный перекресток улиц Новомостовой и Октябрьской революции.

– Просим водителей и пассажиров с пониманием отнестись к изменениям, – обратился к гражданам Минтранс Башкирии.