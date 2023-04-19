Правительству Башкирии представили нового главу СК республики

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Сегодня, 19 апреля, правительству Башкирии представили нового главу Следственного комитета республики Владимира Архангельского. Об этом на своей личной странице рассказал заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов.

Чиновник в своей публикации заявил, что от работы Следкома во многом зависит социальная стабильность в республике. Он выразил уверенность в том, что Архангельский справится с возложенными на него задачами.

– Желаю успехов в новой должности, слаженной работы и здоровья! – заявил Ирек Сагитов.

Напомним, указ о назначении руководителем Следственного комитета по Башкирии полковника юстиции Владимира Архангельского подписал 5 апреля президент России Владимир Путин. Ранее он был первым замом главы СК Пензенской области. За годы службы был удостоен множества наград.