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В Уфе отопление отключат 24 апреля. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Решение отключить подачу тепла связано с установлением устойчивой положительной температуры воздуха на улице. В прошлом году отопительный сезон завершился на два дня раньше – 26 числа.

Напомним, согласно правилам, решение об окончании отопительного периода принимается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет +8 градусов и выше.