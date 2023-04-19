Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 15:16

В Уфе отопление отключат 24 апреля

Мэр города подписал соответствующее постановление
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Уфе отопление отключат 24 апреля. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Решение отключить подачу тепла связано с установлением устойчивой положительной температуры воздуха на улице. В прошлом году отопительный сезон завершился на два дня раньше – 26 числа.

Напомним, согласно правилам, решение об окончании отопительного периода принимается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет +8 градусов и выше.