В Башкирии сутенерша вынуждала знакомую выплачивать за нее кредит и заниматься проституцией

Фото: МВД Бащкирии

В башкирском городе Стерлитамаке 31-летняя женщина стала фигурантом четырех уголовных дел по статьям за «Мошенничество», «Похищение человека», «Грабеж» и «Принуждение к продолжению занятия проституцией». Об этом рассказали пресс-службы региональных МВД и Следственного комитета.

Согласно версии следствия, летом прошлого года обвиняемая, которая занималась организацией занятий проституцией, обманом вынудила свою 30-летнюю знакомую взять кредит на более чем один миллион рублей для покупки автомобиля. Она пообещала каждый месяц производить взносы, но впоследствии не стала этого делать, и приятельница обратилась в полицию.

Чтобы избежать уголовного преследования злоумышленница проследила за женщиной, отобрала у нее телефон, а затем, насильно посадив в свой автомобиль, привезла к себе в квартиру, где силой удерживала и требовала забрать заявление.

Кроме того, обвиняемая, зная о том, что в прошлом потерпевшая занималась проституцией, угрожая насилием, принудила заняться этим вновь. К счастью, женщине удалось сбежать и обратиться за помощью к правоохранителям. После этого обвиняемая была задержана, сейчас она находится под домашним арестом.