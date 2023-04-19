БСТ покажет трансляцию торжественных мероприятий к празднику Ураза- байрам

21 апреля мусульмане России отмечают священный праздник Ид-аль-Фитр, известный также как «Праздник разговения». В Башкортостане торжественные богослужения пройдут во всех мечетях. Главной площадкой для праздничного намаза станет мечеть «Ляля-Тюльпан» в Уфе. Все верующие смогут наблюдать за службой в прямом эфире на телеканале БСТ с 9.00.

В этот день на БСТ в эфир выйдет 1400-ый выпуск религиозной программы «Йома». Напомним, передача - долгожитель Башкирского телевидения, первый выпуск «Бөгөн йома» («Сегодня пятница») вышел в эфир 14 января 1991 года. С тех пор «Йома» еженедельно по пятницам знакомит зрителей с мусульманской культурой, традициями и заповедями. Герои программы – люди, исповедующие Ислам, священнослужители.

- «Телепрограмма «Йома» — один из самых первых исламских телевизионных проектов в России, - рассказывают авторы программы. - Первыми ведущими проекта были Шаура Гильманова, Яркей Якшидавлетов. В этом году исполнилось 80 лет со дня его рождения. Яркей Якшидавлетов был известным журналистом, а со временем, изучая Ислам, стал и верующим мусульманином, совершил хадж. Мы помним его как преданным своей работе и вере человека. В периоды, когда технических средств на телевидении не хватало, Яркей-хаджи выезжал на своей камере VHS в качестве оператора, снимал сюжеты. Причём материалы он привозил не только из республики, но и из Турции, Саудовской Аравии, Финляндии.

В настоящее время на телерадиоканалах АО ТРК «БАШКОРТОСТАН» выходят в эфир проекты «Йома», «Иман» и «Аль-Фатиха» (на русском языке). Руководит ими известный журналист Мурат Лукманов.

За 32 года существования «Йома» никогда не уходила из эфира. Программа, отражающая нравственные ценности Ислама, вырастила несколько поколений зрителей. Если взрослым близки темы мусульманских обычаев, молодёжи интересны новости уммы, деятельность мечетей и медресэ. Популярны рубрики проекта, особенно проповеди известных религиозных деятелей актуальны во все времена, - рассказывает Мурат Нажипович. Кстати, в ближайшее время БСТ планирует съёмки цикла документальных программ об истории традицонных религий в Башкортостане, православных и мусульманских лидерах региона.

Специальный выпуск программы «Йома», посвящённый истории проекта, БСТ покажет 21 апреля в 10.00 и 18.00. Кроме этого зрителей ждут документальные фильмы о религиозных деятелях, новый выпуск проекта «Аль-Фатиха», также спектакль «Провидец» Сибайского государственного башкирского драматического театра им. А.Мубарякова о целителе Мужавире-хазрат Сиражетдинове.