В Уфе жители 9 домов остались без горячей и холодной воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 19 апреля, в Демском районе Уфы жители нескольких домов остались без горячей и холодной воды. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

Всему виной оказалась коммунальная авария, которая произошла возле дома №17 на улице Минская. Здесь случилась утечка из колодца. В связи проведением ремонта был отключен водопровод. Из-за этого без холодного и горячего водоснабжения временно остались пять жилых домов на улицах Дагестанская, Магистральная и Ухтомского, четыре частных участка на Юматовской и Минской, а также центральный тепловой пункт №110, магазин и пекарня-кафе.

«Уфаводоканал» принеслос горожанам извинения за временные неудобства.