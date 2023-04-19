Под Уфой волонтеры спасли щенков, которых оставили умирать рядом с мусорными контейнерами

Сейчас всех щенков нашли и разобрали по домам добрые люди. Фото: соцсети

Под Уфой волонтеры спасли трех маленьких щенков, которых оставили умирать на площадке рядом с мусорными контейнерами. Как рассказала жительница СНТ рядом с селом Зубово, камера уличного видеонаблюдения зафиксировала, как 14 апреля к свалке подъехала иномарка, откуда вышел мужчина, выволок из машины коробку с щенятами, оставил рядом с контейнерами и поспешил уехать.

– Изначально в самом поселке Зубово рядом с гаражами нашли 6 бездомных щенят. Их стали подкармливать и заботиться местные жители, а уж когда еще троих на мусорку привезли, началась шумиха. В итоге кто-то додумался до того, что приехали, забрали всех щенков разом и отвезли снова на свалку, только уже рядом с поселком Чесноковка. Что это за люди были – непонятно. Главное, что все хорошо закончилось. Сейчас всех щенков нашли и разобрали, теперь они находятся в новых семьях, где их любят и заботятся, – рассказала в беседе с «Комсомолкой» Замзана З.