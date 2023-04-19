В Уфе возле лайфстайл центра «Башкирия» Skoda Octavia наехала на 6-летнего мальчика

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 18 апреля, в Октябрьском районе Уфы возле лайфстайл центра «Башкирия» иномарка наехала на ребенка. Об этом рассказала пресс-служба городской ГИБДД.

Авария случилась напротив дома №205А (лайфстайл центра «Башкирия») на улице Менделеева. 31-летняя женщина за рулем Skoda Octavia допустила наезд на шестилетнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном для этого месте. В результатте происшествия ребенок получил травму. Ему была оказана медицинская помощь, после оказания которой его отпустили домой.

– Со слов водителя, юный пешеход внезапно выбежал на проезжую часть дороги. Известно, что мальчик находился возле своих родителей, – поведали сотрудники дорожной полиции.

По факту произошедшего было начато административное разбирательство