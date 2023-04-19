В Башкирии 20 апреля ожидаются дождь и потепление до +18°

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 20 апреля, в Башкирии ожидаются осадки и потепление. Это следует из прогноза, опубликованного пресс-службой МЧС республики.

В последний день этой рабочей недели жителей региона ждет облачная погода с прояснениями, в некоторых районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет восточный три-восемь метров в секунду.

Грядущая ночь будет довольно прохладной. Температура воздуха составит +2, +7°, однако при прояснениях похолодает до +1,-4°. Днем потеплеет до +13, +18°.

Согласно данным метеорологов, на автомобильных дорогах будет хорошая видимость.