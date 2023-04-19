В Уфе простились с погибшим в ходе СВО 26-летним Игорем Кирилловым

фото: vk.com // Рустем Рахматуллин

В Уфе 17 апреля состоялась церемония прощания с 26-летним Игорем Кирилловым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Советского района Рустем Рахматуллин.

Кириллов родился в Уфе 26 сентября 1996 года. Отучился в школе №7. После окончания девятого класса в 2012 году поступил в колледж БГПУ на специальность юриста. С 2016 по 2017 год проходил военную службу. После этого устроился на работу в муниципальное учреждение «Горзеленхоз».

– За годы военной службы Игорь трепетно относился к вопросам чести, был требователен к себе, оставаясь защитником Отечества, – написал Рахматуллин.

Игоря Кириллова посмертно наградили Орденом Мужества за отвагу и самоотверженности при исполнении воинского долга.

Напомним, накануне в Зилаирском районе Башкирии простились в Алексеем Комаровым, погибшим в зоне СВО.