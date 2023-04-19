Суд в Уфе продлил меру пресечения мэру Салавата Игорю Миронову до 9 июня

фото: vk.com // Игорь Миронов

Советский районный суд Уфы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий мэру башкирского города Салавата Игорю Миронову до 9 июня. Об этом «КП-Уфа» 19 апреля рассказали в пресс-службе инстанции.

Напомним, сити-менеджера обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в августе 2020 года он заключил концессионное соглашение с юридическим лицом, которому без проведения конкурса на 50 лет были переданы права на систему энергосетевого хозяйства города. Правоохранительные органы утверждают, что таким образом были нарушены интересы общества и государства: был дискредитирован авторитет органов местного самоуправления, а в бюджет города не поступила ежегодная прибыль от использования муниципального предприятия «Электрические сети».