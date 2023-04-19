В четверг 20 апреля в 13 жилых домах Уфы отключат холодную и горячую воду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завтра, в четверг 20 апреля, в 13 жилых домах Уфы отключат холодную и горячую воду. Это связано с заменой аварийного участка водопровода, пояснили в «Уфаводоканале».

Водоснабжение будет приостановлено на восемь часов – с 10:30 до 18:30 – в домах на бульваре Хадии Давлетшиной, 24, 24/1, 30, 34, а также по улицам:

– Джалиля Киекбаева, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

– Заводская, 2;

– Николая Дмитриева, 1.

Кроме того, без воды на то же время останется школа «Альфа» на бульваре Давлетшиной, 28.