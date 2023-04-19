В больнице в Башкирии умерла женщина, которая получила ожоги 85% тела при тушении травы

фото: МЧС РБ

В больнице Дюртюлинского района Башкирии скончалась 78-летняя женщина, которая получила ожоги 85% тела в попытке потушить загоревшуюся траву. Об этом со ссылкой на данные медучреждения 19 апреля сообщило региональное МЧС.

Напомним, инцидент случился в селе Кушулево. За огородом одного из дворов рядом с обочиной дороги загорелась трава на площади 200 квадратных метров.

У пенсионерки, которая пыталась самостоятельно потушить пожар, вспыхнула одежду. Из-за этого она получила ожоги практически всего тела, которые оказались несовместимыми с жизнью.