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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 8:30

В больнице в Башкирии умерла женщина, которая получила ожоги 85% тела при тушении травы

Во время попытки остановить пожар на пенсионерке загорелась одежда
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В больнице Дюртюлинского района Башкирии скончалась 78-летняя женщина, которая получила ожоги 85% тела в попытке потушить загоревшуюся траву. Об этом со ссылкой на данные медучреждения 19 апреля сообщило региональное МЧС.

Напомним, инцидент случился в селе Кушулево. За огородом одного из дворов рядом с обочиной дороги загорелась трава на площади 200 квадратных метров.

У пенсионерки, которая пыталась самостоятельно потушить пожар, вспыхнула одежду. Из-за этого она получила ожоги практически всего тела, которые оказались несовместимыми с жизнью.