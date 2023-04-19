Радий Хабиров создал в Башкирии Совет по вопросам повышения качества жизни

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В Башкирии создали Совет при главе республики по вопросам повышения качества жизни граждан. Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба его администрации.

В пояснении к документу говорится, что новый институт сформирован для реализации в Башкирии национальной социальной инициативы, внедрения регионального социального стандарта и повышения удовлетворённости жителей республики качеством социальных услуг.

Согласно тексту указа, возглавит Совет сам Хабиров. Его замами назначены руководитель администрации главы РБ Максим Забелин и министр финансов республики Лира Игтисамова. В списке членов института значатся еще пара десятков чиновников и госслужащих, среди которых есть председатель Госкоммолодежи Яна Гайдук, исполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова, Уполномоченный по правам человека Михаил Закомалдин, а также главы Минтруда, Минздрава и Минобра Ленара Иванова, Айрат Рахматуллин и Айбулат Хажин.