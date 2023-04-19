В Уфе осудили экс-чиновника, ставшего замом главы района благодаря поддельному диплому

В Уфе вынесли приговор бывшему чиновнику, который благодаря поддельному диплому о высшем образовании смог занять должность первого заместителя главы Орджоникидзевского района

В Уфе вынесли приговор бывшему чиновнику, который благодаря поддельному диплому о высшем образовании смог занять должность первого заместителя главы Орджоникидзевского района. Об этом 19 апреля сообщила региональная прокуратура.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, мужчина устроился первым замом администрации района еще в октябре 2010 года. Основанием для приема на работу стал его диплом о высшем образовании. Госслужащий на своем посту получил доступ гостайне и курировал вопросы ЖКХ, благоустройства и строительства. В ходе прокурорской проверки обучение чиновника в вузе не подтвердилось.

Подсудимый признал вину в преступлении. Его приговорили к ограничению свободы сроком на пять месяцев.