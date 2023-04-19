Минздрав объяснил, почему умершую в Уфе на руках матери 4-летнюю девочку не удалось спасти

Мама Саши до сих пор не может поверить, что ее дочки больше нет рядом. Фото предоставлено мамой Александры.

В Минздраве объяснили, почему четырехлетнюю малышку, умершую на руках у матери по пути в больницу, спасти не удалось. По словам медиков, у девочки развилась молниеносная форма менингококковой инфекции, когда от первых симптомов до фатального исхода прошло всего 11 часов. В ведомстве уточнили, что дети до 5 лет находятся в особой группе риска по тяжелому течению болезни.

– Самой опасной и непредсказуемой формой инфекции всегда была и остается фульминантная (молниеносная) форма, которая развивается в течение нескольких часов и до 85% заканчивается фатальным исходом. К сожалению, данный случай был именно из таких. Разбор ситуации проводился в Педиатрическом совете при Министерстве здравоохранения Башкирии. Эксперты реаниматологи, инфекционисты и педиатры пришли к выводу, что исход был не предотвратим, - отметили в пресс-службе башкирской службы здравоохранения.

Также в региональном Минздраве заверили, что перевозка ребенка в больницу осуществлялась в реанимобиле, оборудованном по всем стандартам.

– Транспортировка пациентов в угрожаемых для жизни состояниях осуществляется специальными реанимобилями класса С, которые имеют все необходимое оборудование для поддержания жизненно-важных функций организма, включая искусственную вентиляцию легких, – отметили в ведомстве. – Специалисты реанимационной бригады переустановили венозный катетер, ввели антибиотик и растворы внутривенно.

Напомним, эта ужасающая история произошла в ночь на 8 февраля в Уфе. Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» 35-летняя уфимка Светлана А., ее четырехлетняя дочь еще днем почувствовала себя плохо – жаловалась на головную боль, слабость. У девочки поднялась температура, ее тошнило. Ночью состояние ребенка сильно ухудшилась, и мама вызвала скорую, потому что заподозрила по симптомам менингит. Вот только приехала сначала одна скорая, потом вторая, а забирать ребенка в больницу никто не торопился. Лишь по прошествии почти 2 часов приехала реанимация и повезла девочку в инфекционную больницу, но по дороге у ребенка начались предсмертные судороги. Уже в реанимации врачи сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, но было слишком поздно. Мама Саши уверена, что ее дочь можно было бы спасти, если врачи были бы растропнее и сразу же отвезли ребенка в больницу. Женщина надеется добиться справедливости и найти виновных в смерти девочки.

Сейчас по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Изучаются результаты судмедэкспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.