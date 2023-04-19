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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 7:24

Минздрав объяснил, почему умершую в Уфе на руках матери 4-летнюю девочку не удалось спасти

По словам медиков, молниеносная форма заболевания в большинстве случаев заканчивается летальным исходом
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Мама Саши до сих пор не может поверить, что ее дочки больше нет рядом. Фото предоставлено мамой Александры.

Мама Саши до сих пор не может поверить, что ее дочки больше нет рядом. Фото предоставлено мамой Александры.

В Минздраве объяснили, почему четырехлетнюю малышку, умершую на руках у матери по пути в больницу, спасти не удалось. По словам медиков, у девочки развилась молниеносная форма менингококковой инфекции, когда от первых симптомов до фатального исхода прошло всего 11 часов. В ведомстве уточнили, что дети до 5 лет находятся в особой группе риска по тяжелому течению болезни.

– Самой опасной и непредсказуемой формой инфекции всегда была и остается фульминантная (молниеносная) форма, которая развивается в течение нескольких часов и до 85% заканчивается фатальным исходом. К сожалению, данный случай был именно из таких. Разбор ситуации проводился в Педиатрическом совете при Министерстве здравоохранения Башкирии. Эксперты реаниматологи, инфекционисты и педиатры пришли к выводу, что исход был не предотвратим, - отметили в пресс-службе башкирской службы здравоохранения.

Также в региональном Минздраве заверили, что перевозка ребенка в больницу осуществлялась в реанимобиле, оборудованном по всем стандартам.

– Транспортировка пациентов в угрожаемых для жизни состояниях осуществляется специальными реанимобилями класса С, которые имеют все необходимое оборудование для поддержания жизненно-важных функций организма, включая искусственную вентиляцию легких, – отметили в ведомстве. – Специалисты реанимационной бригады переустановили венозный катетер, ввели антибиотик и растворы внутривенно.

Напомним, эта ужасающая история произошла в ночь на 8 февраля в Уфе. Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» 35-летняя уфимка Светлана А., ее четырехлетняя дочь еще днем почувствовала себя плохо – жаловалась на головную боль, слабость. У девочки поднялась температура, ее тошнило. Ночью состояние ребенка сильно ухудшилась, и мама вызвала скорую, потому что заподозрила по симптомам менингит. Вот только приехала сначала одна скорая, потом вторая, а забирать ребенка в больницу никто не торопился. Лишь по прошествии почти 2 часов приехала реанимация и повезла девочку в инфекционную больницу, но по дороге у ребенка начались предсмертные судороги. Уже в реанимации врачи сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, но было слишком поздно. Мама Саши уверена, что ее дочь можно было бы спасти, если врачи были бы растропнее и сразу же отвезли ребенка в больницу. Женщина надеется добиться справедливости и найти виновных в смерти девочки.

Сейчас по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Изучаются результаты судмедэкспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.