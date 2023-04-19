СК возбудил уголовное дело из-за умершей в Уфе от менингита 4-летней девочки

СК по Калининскому району Уфы возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за 4-летней девочки, которая умерла от менингита при госпитализации

Отдел Следственного комитета по Калининскому району Уфы возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за 4-летней девочки, которая умерла от менингита при госпитализации. Об этом «КП-Уфа» 19 апреля сообщили в пресс-службе СК Башкирии.

– Проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам расследования будет принято процессуальное решение, – передали в правоохранительном ведомстве.

Напомним, этот случай произошел еще в феврале текущего года. У девочки Саши дома резко ухудшилось самочувствие, и мать вызвала для нее скорую помощь. Медики диагностировали ребенку менингококковую инфекцию и повезли в больницу. Малышку забрали в реанимацию, и через 15 минут врач сообщил ее матери о том, что она умерла. Теперь женщина надеется найти виновных в смерти своей дочери. Минздрав Башкирии тем временем утверждает, что фатальный исход в данном случае был не предотвратим.