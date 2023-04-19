Сотрудник дома детского творчества в Уфе изготавливал и хранил у себя в гараже оружие

фото: МВД РБ

В Уфе 45-летний сотрудник дома детского творчества незаконно изготавливал и хранил у себя в гараже огнестрельное оружие. Об этом 19 апреля сообщило региональное МВД.

Правоохранительные органы обнаружили в гараже мужчины в микрорайоне Дема два револьвера, самозарядный и пневмотический пистолеты, а также банки с порохом и около четырехсот патронов разного калибра.

– Мужчина выбрал своим хобби переделку списанного оружия, которое приобретал в легальных уфимских магазинах и на интернет-площадках. Также в помещение находился токарный станок, который использовался для незаконного изготовления огнестрельного оружия и патронов, – рассказали в МВД РБ.

Все оружие было изъято. Экспертиза показала, что оно было боеспособным. Уфимец был задержан. В беседе с полицейскими он поделился, что с детства увлекался огнестрелом, изучал литературу и пробовал сделать макет пистолета. В 1999 году он даже защитил в университете диплом на тему «История огнестрельного оружия в России». Также горожанин пояснил, что в студенческие годы его ограбили, после чего он решил самостоятельно делать оружие для защиты, осознавая при этом, что таким образом нарушает закон. Мужчина заверил, что за все время он ни разу не использовал свои поделки.

фото: МВД РБ

– После окончания учебы, мужчина устроился работать в дом детского творчества, где трудится по сей день. Уфимец рассказал, что большую часть патронов приобрел у своего знакомого, которому они якобы достались от покойного дедушки, – добавили в полиции.

Против мужчины возбудили семь уголовных дел о незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки.