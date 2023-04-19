В Башкирии спасатели и полицейские всю ночь искали пропавшего 14-летнего подростка

фото: Telegram // Фарит Гумеров

В Бурзянском районе Башкирии спасатели и полицейские всю прошлую ночь искали пропавшего 14-летнего подростка. Об этом в своем телеграм-канале 19 апреля сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

По словам главы ведомства, юноша ушел в неизвестном направлении из дома в Деревне Кутаново вчера днем. Обратно он так и не вернулся. С заявлением о пропаже подростка в экстренные службы обратилась его приемная мать.

– Поиски мальчика велись всю ночь. Местность обследовали в самой деревне Кутаново, а также на близлежащих территориях. Спустя время, появилась информация, что мальчика видели вечером вблизи дороги в сторону деревни Максютово, – рассказал Гумеров. – Там его и нашли утром сотрудники полиции.

Спасатели и сотрудники полиции провели с ребенком профилактическую беседу. Они объяснили ему возможные последствия ночных прогулок.