В Башкирии мужчина избил и задушил 88-летнего пенсионера за отказ одолжить одежду

Верховный суд Башкирии вынес приговор жителю Белебеевского района, который избил и задушил 88-летнего пенсионера за отказ одолжить одежду

Верховный суд Башкирии вынес приговор жителю Белебеевского района, который избил и задушил 88-летнего пенсионера за отказ одолжить одежду. Об этом 19 апреля сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Обвиняемый наведался в гости к подруге и вместе они распивали алкоголь. Во время застолья между ними произошел конфликт. После ссоры хозяйка квартиры выгнала мужчину на улицу без верхней одежды.

– Оставшись в подъезде, с целью одолжить одежду он поднялся в квартиру на этаж выше, дверь которой открыл 88-летний дедушка, – передали в ведомстве. – Получив отказ, подсудимый незаконно прошел в жилище престарелого и нанес ему множественные удары руками и ногами в область расположения жизненно важных органов, а после задушил.

Против мужчины было возбуждено два уголовных дела: о незаконном проникновении в жилище и убийстве беспомощного человека. На суде он частично признал вину. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.