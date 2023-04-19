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НовостиОбщество19 апреля 2023 5:21

Против зама директора вуза в Уфе возбудили 8 уголовных дел о получении взяток

Подозреваемый за деньги писал дипломные работы для студентов и помогал на защите
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе против зама директора филиала Самарского государственного университета путей сообщения возбудили восемь уголовных дел о получении взяток

В Уфе против зама директора филиала Самарского государственного университета путей сообщения возбудили восемь уголовных дел о получении взяток

В Уфе против заместителя директора по учебно-производственной работе филиала Самарского государственного университета путей сообщения возбудили восемь уголовных дел о получении взяток. Об этом 18 апреля сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте.

По версии следствия, подозреваемый в 2020 и 2021 годах получал от студентов вуза, обучающихся эксплуатации подвижного состава на железной дороге, взятки в размере 15-20 тыс. рублей. За деньги он писал для учащихся дипломные работы, положительные отзывы к ним и в целом способствовал получению высокой оценки на защите.

– Получения студентами ненадлежащего уровня технического образования могло помешать поддержанию транспортной безопасности на высоком уровне, – отметили в правоохранительном ведомстве.

Следователи направят в адрес руководства университета представления об устранении обстоятельства, который способствовали взяточничеству.