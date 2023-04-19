Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 3:26

В Башкирии в ближайшие три дня ожидается небольшой дождь и порывистый ветер

Дневная температура воздуха поднимется до +16°
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в ближайшие три дня будет идти небольшой дождь. Погода прогнозируется облачной, с небольшими прояснениями

В Башкирии в ближайшие три дня будет идти небольшой дождь. Погода прогнозируется облачной, с небольшими прояснениями

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии в ближайшие три дня будет идти небольшой дождь. Погода прогнозируется облачной, с небольшими прояснениями. Умеренный восточный ветер местами сменится порывистым. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Сегодня днем, 19 апреля, столбики термометров в среднем по республике покажут +11, +16°. В последующие два дня, 20 и 21 числа, температурный режим не изменится: ночью похолодает до -2, +3°, а в светлое время суток будут все те же 11, +16°.