В Башкирии в ближайшие три дня ожидается небольшой дождь и порывистый ветер

В Башкирии в ближайшие три дня будет идти небольшой дождь. Погода прогнозируется облачной, с небольшими прояснениями Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии в ближайшие три дня будет идти небольшой дождь. Погода прогнозируется облачной, с небольшими прояснениями. Умеренный восточный ветер местами сменится порывистым. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Сегодня днем, 19 апреля, столбики термометров в среднем по республике покажут +11, +16°. В последующие два дня, 20 и 21 числа, температурный режим не изменится: ночью похолодает до -2, +3°, а в светлое время суток будут все те же 11, +16°.