В Башкирии простились с погибшим в СВО Алексеем Комаровым

Фото: vk.com/borismelkoedov

Вчера, 18 апреля, в Зилаирском районе Башкирии проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции Алексеем Комаровым. Об этом на своей личной странице рассказал глава муниципалитета Борис Мелкоедов.

Военнослужащий родился 24 октября 1980 года в селе Бердяш. Здесь и прошла церемония прощания.

– Выражаю соболезнование маме Валентине Михайловне, скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты. Пусть земля будет ему пухом, а душа обретет покой, – написал в своей публикации глава Зилаирского района.

Судя по личной странице Алексея Комарова в соцсетях, незадолго до начала СВО у него скончалась супруга.

– Без нее я без смысла жизни, – подписал совместную с женой фотографию мужчина.