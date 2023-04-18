В Башкирии простились с погибшим в СВО Алексеем Комаровым

Фото: vk.com/borismelkoedov
Вчера, 18 апреля, в Зилаирском районе Башкирии проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции Алексеем Комаровым. Об этом на своей личной странице рассказал глава муниципалитета Борис Мелкоедов.
Военнослужащий родился 24 октября 1980 года в селе Бердяш. Здесь и прошла церемония прощания.
– Выражаю соболезнование маме Валентине Михайловне, скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты. Пусть земля будет ему пухом, а душа обретет покой, – написал в своей публикации глава Зилаирского района.
Судя по личной странице Алексея Комарова в соцсетях, незадолго до начала СВО у него скончалась супруга.
– Без нее я без смысла жизни, – подписал совместную с женой фотографию мужчина.