В Башкирии в пострадавшем от пожара доме обнаружили трупы 2 мужчин

Фото: МЧС Башкирии

Вчера, 18 апреля, в башкирском городе Бирск в пострадавшем от пожара частном доме обнаружили мертвые тела двух мужчин 35 и 66 лет. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент произошел на улице Забелье. В ходе осмотра специалисты чрезвычайного ведомства установили, что в доме произошло горение пола на площади одного квадрантного метра и домашнего имущества.

На пожар специалисты чрезвычайной службы не были вызваны. Время и дату происшествия, а также его обстоятельства устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС.