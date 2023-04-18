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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 20:02

В Башкирии в пострадавшем от пожара доме обнаружили трупы 2 мужчин

На пожар по какой-то причине не были вызваны специалисты чрезвычайной службы
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Вчера, 18 апреля, в башкирском городе Бирск в пострадавшем от пожара частном доме обнаружили мертвые тела двух мужчин 35 и 66 лет. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент произошел на улице Забелье. В ходе осмотра специалисты чрезвычайного ведомства установили, что в доме произошло горение пола на площади одного квадрантного метра и домашнего имущества.

На пожар специалисты чрезвычайной службы не были вызваны. Время и дату происшествия, а также его обстоятельства устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС.