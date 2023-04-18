В Башкирии 88-летняя женщина получила ожоги 85% тела при горении траву

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня вечером, 18 апреля, в Дюртюлинском районе Башкирии пожилая женщина получила серьезные ожоги при горении сухой травы. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в селе Кушулево. Прибывшие на место происшествия сотрудники чрезвычайной службы обнаружили горение травы за огородом рядом с обочиной дороги на площади 0,02 гектара.

У 88-летней женщины, пытавшейся самостоятельно потушить пламя, загорелась одежда, из-за чего она получила ожоги 85% тела. Ее госпитализировали в Дюртюлинскую центральную больницу.

Причины пожара устанавливаются, расследование проводит дознаватель МЧС.