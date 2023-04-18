Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе начались массовые рейды среди водителей пассажирских автобусов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Мероприятия, как заявил руководитель ведомства, направлены на обеспечение безопасности дорожного движения в сфере пассажирских перевозок. На протяжении недели сотрудники дорожной полиции будут следить за исполнением водителями автобусов требований безопасности, также специалисты проверят техническое состояния транспорта и проконтролируют соблюдение режима труда и отдыха шоферов.

–Призываем пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как наши усилия направлены на сохранение жизни и здоровья людей, – заявил в своей публикации Владимир Севастьянов.

По словам главы республиканского ГИБДД, за первые три этого года в Уфе было зарегистрировано 37 ДТП с участием пассажирского транспорта. В них 51 человек получил увечья. Наиболее распространенными причинами происшествий специалисты называют превышение скорости, неправильный выбор дистанции и несоблюдение очередности проезда перекрестков.