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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 17:38

В Башкирии из-за пьяного водителя чуть не погибли мать и ее 2 детей

Авария случилась недалеко от деревни Шулька
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 18 апреля, в Баймакском районе из-за пьяного водителя чуть не произошла трагедия. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась недалеко от деревни Шулька. Согласно предварительным данным, водитель ВАЗ-2106, будучи нетрезвым, не справился с управлением, из-за чего машина улетела в кювет и перевернулась. В это время в «шестерке» находились женщина и ее дети 4 и 11 лет. Было установлено, что оба ребенка не были пристегнуты.

Результат освидетельствования мужчины показал 1,600 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Правоохранители составили процессуальные документы, автомобиль нарушителя будет помещен на спецстоянку. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.