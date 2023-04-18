11 домов в Уфе лишились холодной воды из-за коммунальной аварии

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Сегодня, 18 апреля, в Демском районе Уфы в 11 домах была отключена холодная вода. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

Как сообщила организация, возле дома №6 на улице Киевская произошла утечка из земли. В связи с проведением ремонта был отключен водопровод. Из-за этого без холодного водоснабжения остались восемь жилых домов и магазин на улицах Ухтомского, Магистральная и Дагестанская, а также три частных участка на Юматовском переулке.

Предприятие «Уфаводоканал» принесло извинения гражданам за временные неудобства.