Жители Башкирии рассказали об избиении маленького ребенка собственными родителями

Фото: Соцсети

Жители башкирского города Сибай рассказали об избиении маленького ребенка собственными родителями.

Возмущенные граждане поведали, что на глазах у прохожих женщина со всей силы давала пощечины малышу и таскала его за шиворот за то, что тот плакал и не успокаивался. Ситуация стала еще более жуткой, когда появился отец ребенка. Он, как утверждают очевидцы, пнул мальчика по лицу, от чего тот отлетел в стену, разбил нос и даже начал терять сознание.

Последствие ЧП было запечатлено на видео. На кадрах видно, что у мальчика сильное кровотечение из носа.

Очевидцы происшествия обратились после случившегося в полицию. В пресс-службе МВД Башкирии «КП-Уфа» рассказали, что сообщение граждан было зарегистрировано, и в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Редакция «КП-Уфа» будет следить за развитием событий. Мы надеемся, что виновные в этой ситуации понесут ответственность в соответствии с законом.