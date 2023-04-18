В Башкирии молодые люди до смерти избили трубами 26-летнего незнакомца

Фото: СК Башкирии

В башкирском городе Белорецк молодые люди до смерти избили 26-летнего незнакомца. О происшествии рассказали пресс-службы региональных МВД и Следственного комитета.

Согласно версии следствия, некий человек, личность которого все еще не установлена, нанял двух парней 17 и 19 лет, чтобы те подкараулили и проучили мужчину, который должен был забрать наркотики из тайника-«закладки». Их жертва должна была понести наказание из-за того, что ранее якобы похитил наркотические вещества.

Цель молодых людей прибыла на место вместе с 26-летним знакомым. Однако мужчине удалось заметить злоумышленников, и он сбежал. Исполнители заказа приняли оставшегося парня за свою жертву. Началась словесная перепалка, после которой белоречанин был жестоко избит металлическими трубами.

– Оставили без сознания и ушли. Его заметил проезжающий мимо мотоциклист и вызвал скорую помощь. Вечером в больнице пострадавший мужчина скончался. Злоумышленники сняли небольшой домик, где распивали спиртное. Туда и пришли полицейские. Задержанные признались в содеянном. Изъято вероятное орудие преступления, – поведали в МВД.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Молодым людям было предъявлено обвинение, в настоящее время они находятся под стражей.

– Следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, по изъятым с места происшествия предметам назначен комплекс судебных экспертиз. Полиция продолжает оперативное сопровождение расследования уголовного дела, – сообщили правоохранители.