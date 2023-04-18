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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:59

Юлия Юмагуена назначена директором продюсерского центра «Вся Уфа»

Источник:kp.ru

Ранее, Юлия занимала должность начальника отдела по связям с общественностью и в течении трёх месяцев, после ухода из компании Азамата Янбердина, исполняла обязанности директора.

«Сейчас мы находимся в процессе перезагрузки, которая завершится к осени 2023 года. Начинаем позиционировать себя не как телеканал, а как продюсерский центр и работаем в нескольких направлениях: разрабатываем и запускаем новые проекты, развиваем интернет вещание и медиашколу для взрослых и детей» поделилась Юлия Юмагуена.