Юлия Юмагуена назначена директором продюсерского центра «Вся Уфа»

Ранее, Юлия занимала должность начальника отдела по связям с общественностью и в течении трёх месяцев, после ухода из компании Азамата Янбердина, исполняла обязанности директора.

«Сейчас мы находимся в процессе перезагрузки, которая завершится к осени 2023 года. Начинаем позиционировать себя не как телеканал, а как продюсерский центр и работаем в нескольких направлениях: разрабатываем и запускаем новые проекты, развиваем интернет вещание и медиашколу для взрослых и детей» — поделилась Юлия Юмагуена.