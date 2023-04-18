Илзе Лиепа привезёт в Башоперу спектакль о своём отце

6 мая балерина, актриса и педагог Илзе Лиепа представит на сцене Башкирского театра оперы и балета спектакль «Мой отец Марис Лиепа».

Литературной основой постановки стали фрагменты из книги воспоминаний выдающегося танцовщика Мариса Лиепы «Я хочу танцевать сто лет» и его личные дневники, отрывки из которых прочитает перед зрителями автор и идейный вдохновитель проекта Илзе Лиепа. Зрители погрузятся в атмосферу эпохи, которая вошла в историю как «Золотой век балета».

Единого сюжета у гала-спектакля нет, формат сочетает музыкальные номера и воспоминания о звезде балета.

В программу вошли как фрагменты классических балетов – «Дон Кихот», «Кармен-сюита», так и номера в стиле современного танца в исполнении артистов ведущих театров России – Большого, Мариинского, Михайловского, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Сама Илзе Лиепа отмечает, что гала-спектакль посвящён не только отцу, но и другим танцовщикам «золотого поколения», чьи имена вошли в историю балета.