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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 12:17

В Уфе в массовом ДТП возле Монумента Дружбы пострадала 22-летняя девушка

По факту ЧП было начато разбирательство
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера днем, 17 апреля, в Кировском районе Уфы в ДТП участием трех иномарок пострадала молодая девушка. Подробности происшествия рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась возле Монумента Дружбы. 22-летний водитель Mazda 6 во время движения по улице Сочинская в сторону Менделеева врезался в попутную Daewoo Gentra, которая от удара столкнулась SsangYong Kyron.

В результате произошедшего пострадала 22-летняя пассажирка «Дэу», она с ушибами обратилась за помощью к медикам, после оказания которой ее отпустили.

По факту случившегося было начато административное разбирательство.