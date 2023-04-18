В Башкирии 19 апреля ожидаются дожди и холода до -5°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 19 апреля, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Это следует из прогноза, опубликованного пресс-службой регионального МЧС.

Жителям республики следует ожидать переменной облачности, в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ветер будет восточный, юго-восточный два-семь метров в секунду, днем местами прогнозируются порывы до 14 метров в секунду.

Грядущая ночь будет холодной, температура воздуха составит 0, +5°, местами – до -5°. Днем потеплеет до +11, +16°.

На автомобильных дорогах утром местами образуется дымка, из-за которой видимость будет один-два километра.