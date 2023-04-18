В Башкирии в ДТП погиб 56-летний водитель Lada Granta

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня днем, 18 апреля, в Кигинском районе Башкирии случилось смертельное ДТП. Подробности трагедии в своем телеграм-канале рассказал глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась на девятом километре дороги Ягуново-Старомухаметово. Согласно предварительным данным, Lada Granta под управлением 56-летнего мужчины вылетела в кювет и перевернулась. Водитель получил тяжелые травмы, от которых он скончался на месте.

Подробности происшествия уточняются. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и других служб.