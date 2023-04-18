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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 10:40

В Башкирии в ДТП погиб 56-летний водитель Lada Granta

Авария случилась на дороге Ягуново-Старомухаметово
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня днем, 18 апреля, в Кигинском районе Башкирии случилось смертельное ДТП. Подробности трагедии в своем телеграм-канале рассказал глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась на девятом километре дороги Ягуново-Старомухаметово. Согласно предварительным данным, Lada Granta под управлением 56-летнего мужчины вылетела в кювет и перевернулась. Водитель получил тяжелые травмы, от которых он скончался на месте.

Подробности происшествия уточняются. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и других служб.