В ходе специальной военной операции погиб Александр Лысенков из Башкирии

фото: vk.com // Азат Ишемгулов

В ходе специальной военной операции погиб Александр Лысенков из Ишимбайского района Башкирии. Об этом в своих соцсетях 17 апреля сообщил глава муниципалитета Азат Ишемгулов.

– Александр Александрович учился в школе № 14. В Ишимбайском профессиональном колледже получил профессию наладчика станков и оборудования, – поделился чиновник.

Он добавил, что за проявленную самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе СВО Лысенкова посмертно наградили медалью «За отвагу».

Напомним, на днях в Уфе состоялась церемония прощания с погибшим в СВО добровольцем отряда «Барс» Альфредом Усмановым.