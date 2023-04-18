Впервые в Башкирии врачи удалили девочке внутрипротоковую папиллому молочной железы

фото: Telegram // Айрат Рахматуллин

Впервые за медицинскую практику Башкирии врачи удалили девочке внутрипротоковую папиллому молочной железы. Ювелирная операция прошла в стенах Республиканской детской клинической больницы в Уфе. Об этом в своем телеграм-канале 18 апреля сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

– Врачи РДКБ провели секторальную резекцию молочной железы, в ходе которой удалили пораженные протоки без повреждения окружающих тканей. Операция проведена через косметический разрез, что в дальнейшем исключает рубцевание тканей и необходимость проведения маммопластики, – рассказал чиновник.

Внутрипротоковая папиллома молочной железы – это сосочкообразный доброкачественный нарост, сформировавшийся из эпителия протоков молочной железы. Он относится к предраковым поражениям и требует хирургическое вмешательства. Такие новообразования могут появиться в любом возрасте – их обнаруживают как у подростков, так и у пожилых женщин.