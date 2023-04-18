Военком в Уфе озвучил требования для приема на военную службу по контракту

Определяющим требованием на контрактной службе является состояние здоровья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов озвучил требования для приема на военную службу по контракту. Представитель ведомства Минобороны дал разъяснения в ходе брифинга в мэрии 18 апреля.

По словам Алферова, определяющим требованием на контрактной службе является состояние здоровья. Подходят категории «А» (годен) и «Б» (годен с ограничениями).

– При обращении в военный комиссариат необходимо предъявить паспорт и военный билет при наличии, – отметил Алферов.

Военком пояснил, что возрастной критерий для контрактников в армии был увеличен с 45 до 60 лет. В приоритетном порядке рассматриваются заявления тех граждан, кто имеет боевой опыт, проходил службу в рядах вооруженных сил, органах внутренних дел, Федеральной службы безопасности.