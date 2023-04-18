Житель Уфы набросился на охранника, потому что не мог выехать со двора

кадр видео: Telegram // Mash Batash

Житель Уфы набросился на охранника, потому что не мог за рулем автомобиля выбраться из двора – ему не дали проехать через «кирпич». Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Местный житель Александр пытался выехать из двора на улице Бакалинской. На пассажирском сиденье у него находился сын. Местный охранник пытался объяснить мужчине, как покинуть придомовую территорию, но тот игнорировал подсказки.

Разозлившись, уфимец бросился на сторожа с кулаками, однако последний дал сдачи. Угомонить дебошира смогли приехавшие гаишники.