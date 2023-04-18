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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 8:06

Житель Уфы набросился на охранника, потому что не мог выехать со двора

Мужчину смогли утихомирить гаишники
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: Telegram // Mash Batash

кадр видео: Telegram // Mash Batash

Житель Уфы набросился на охранника, потому что не мог за рулем автомобиля выбраться из двора – ему не дали проехать через «кирпич». Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Местный житель Александр пытался выехать из двора на улице Бакалинской. На пассажирском сиденье у него находился сын. Местный охранник пытался объяснить мужчине, как покинуть придомовую территорию, но тот игнорировал подсказки.

Разозлившись, уфимец бросился на сторожа с кулаками, однако последний дал сдачи. Угомонить дебошира смогли приехавшие гаишники.