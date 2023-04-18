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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 7:49

В поле в Башкирии обнаружили артиллерийский снаряд времен Гражданской войны

Сотрудники Росгвардии уничтожили его
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Росгвардия РБ

фото: Росгвардия РБ

В поле рядом с одним из сел Мишкинского района Башкирии местный житель обнаружил снаряд времен Гражданской войны. Мужчина сделал находку во время боронования – обработки почвы. Об этом сообщила региональная Росгвардия.

На место происшествия приехали сотрудники группы разминирования . Они установили, что найденный боеприпас – это покрытый коррозией 76-мм артиллерийский снаряд. Росгвардейцы уничтожили его в овраге подальше от населенных пунктов.

Жителям Башкирии напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо немедленно сообщить о нем в правоохранительные органы. Подобные снаряды нельзя осматривать, трогать, поднимать или переносить.