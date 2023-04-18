В поле в Башкирии обнаружили артиллерийский снаряд времен Гражданской войны

фото: Росгвардия РБ

В поле рядом с одним из сел Мишкинского района Башкирии местный житель обнаружил снаряд времен Гражданской войны. Мужчина сделал находку во время боронования – обработки почвы. Об этом сообщила региональная Росгвардия.

На место происшествия приехали сотрудники группы разминирования . Они установили, что найденный боеприпас – это покрытый коррозией 76-мм артиллерийский снаряд. Росгвардейцы уничтожили его в овраге подальше от населенных пунктов.

Жителям Башкирии напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо немедленно сообщить о нем в правоохранительные органы. Подобные снаряды нельзя осматривать, трогать, поднимать или переносить.